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Айзея Томас покинул расположение Лейкерс из-за травмы бедра

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Bгрок отправился в Нью-Йорк для консультации со специалистом.
Айзея Томас
Айзея Томас
Getty Images

Разыгрывающий защитник Лос-Анджелес Лейкерс Айзея Томас покинул расположение калифорнийского клуба, чтобы выбрать реабилитационную программу для травмированного левого бедра, сообщает ESPN.

Томас пропустил два последних матча регулярного чемпионата. Отмечается, что 29-летний игрок отправился в Нью-Йорк для консультации со специалистом.

Напомним, из-за проблем с бедром Айзея выбыл из строя во время плей-офф сезона-2016/17 и вернулся в строй только в начале этого календарного года.

В нынешней "регулярке" Томас провел 32 матча, собирая коллекцию из 15,2 очка, 4,8 передачи и 2,1 подбора за 26,9 минуты.

Ранее сообщалось, что Лейкерс обновили антирекорд клуба.

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Теги: Айзея Томас, Лос Анджелес Лейкерс, травма, НБА, баскетбол
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