Лень получил травму в матче с Бостоном
Украинец не сумел доиграть поединок регулярного чемпионата НБА.
Алексей Лень, защищающий цвета Финикса, не сумел закончить встречу регулярного чемпионата НБА, в которой его команда потерпела поражение от Бостона (94:102).
В четвертой четверти матча украинец получил травму голеностопа и покинул площадку.
За 14 минут поединка центровой Санз записал на свой счет 8 очков, 6 подборов и 1 перехват.
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