Украинец не сумел доиграть поединок регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лень, защищающий цвета Финикса, не сумел закончить встречу регулярного чемпионата НБА, в которой его команда потерпела поражение от Бостона (94:102).

В четвертой четверти матча украинец получил травму голеностопа и покинул площадку.

За 14 минут поединка центровой Санз записал на свой счет 8 очков, 6 подборов и 1 перехват.

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