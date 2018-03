ЛеБрон и Олдридж – лучшие игроки недели в НБА

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс и форвард Сан-Антонио Ламаркус Олдридж признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.

