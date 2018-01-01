ЛеБрон и Олдридж – лучшие игроки недели в НБА
Определены игроки недели в Восточной и Западной конференциях.
Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс и форвард Сан-Антонио Ламаркус Олдридж признаны лучшими игроками недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.
The Week 23 #NBA Players of the Week!— NBA (@NBA) 26 марта 2018 г.
East: @KingJames of the @cavs
West: @aldridge_12 of the @spurs pic.twitter.com/yIUmtPeNOJ
Кавальерс добыл четыре победы из четырех, а ЛеБрон набирал 34,8 очка и 11,0 передачи с процентом реализации с игры 62,7.
Сперс выиграл три матча и проиграл один. Средние показатели Олдриджа составили 34,8 очка и 9,3 подбора с процентом попадания 59,6.
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