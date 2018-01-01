Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон ежегодно выкладывает кругленькую сумму на свою физическую форму

Комментариев: 0
Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс вкладывает огромные деньги для лучшего восстановления.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Лидер Кливленд Кавальерс ЛеБрон Джеймс вкладывает значительные суммы каждый год, чтобы лучше восстанавливаться после матчей и держать себя в форме.

Близкий друг и бизнес-партнер баскетболиста Мэверик Картер рассказал в комментарии ресурсу The Score, что ЛеБрон использует криотерапию, гипербарические камеры, систему прессотерапии NormaTec и процедуры с жидким азотом, которые обходятся баскетболисту в полтора миллиона долларов в год. 

Ранее сообщалось, что ЛеБрон в десятый сезон подряд набирает две тысячи очков.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь