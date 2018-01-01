ЛеБрон ежегодно выкладывает кругленькую сумму на свою физическую форму

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс вкладывает огромные деньги для лучшего восстановления.

Лидер Кливленд Кавальерс ЛеБрон Джеймс вкладывает значительные суммы каждый год, чтобы лучше восстанавливаться после матчей и держать себя в форме.

Близкий друг и бизнес-партнер баскетболиста Мэверик Картер рассказал в комментарии ресурсу The Score, что ЛеБрон использует криотерапию, гипербарические камеры, систему прессотерапии NormaTec и процедуры с жидким азотом, которые обходятся баскетболисту в полтора миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон в десятый сезон подряд набирает две тысячи очков.

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