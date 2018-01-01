Михайлюк установил рекорд Канзаса

Украинский баскетболист вписал свое имя в историю канзасского клуба.

Украинский свингмэн Канзаса Святослав Михайлюк установил рекорд университета по реализованным 3-очковым за сезон.

В воскресенье, 25 марта, в победном матче Мартовского безумия против Дьюка (85:81) Михайлюк добрался до отметки в 112 дальних попаданий за сезон.

Таким образом, украинец превзошел достижение Терри Брауна (111, 1991 год).

Напомним, в игре с Дьюком на счету Михайлюка 11 очков, 10 подборов и 5 передач.

Ранее сообщалось, что Михайлюк вывел Канзас в Финал четырех Мартовского безумия.

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