Проход и сокрушительный данк Джеймса – момент дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 25 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Виктора Оладипо, Келли Убре, Джабари Паркера, Джавейла Макги, Таддеуса Янга, ДеАндре Джордана, Де'Аарона Фокса, Монтреза Харрелла и Джеймса Хардена.

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