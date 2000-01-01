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Проход и сокрушительный данк Джеймса – момент дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за воскресенье, 25 марта.
ЛеБрон Джеймс делает данк
ЛеБрон Джеймс делает данк
twitter.com/cavs

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Виктора Оладипо, Келли Убре, Джабари Паркера, Джавейла Макги, Таддеуса Янга, ДеАндре Джордана, Де'Аарона Фокса, Монтреза Харрелла и Джеймса Хардена.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты
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