Филадельфия вышла в плей-офф впервые за 6 лет.

Филадельфия сыграет в плей-офф впервые за шесть лет twitter.com/sixers

Благодаря победе над Майами Индиана обеспечила себе участие в плей-офф. Команда занимает 5-е место на Востоке с 43 победами и 31 поражением.

Пэйсерс примут участие в плей-офф в седьмой раз за последние восемь сезонов. Последний раз команда не вышла в плей-офф в сезоне-2014/15, который она завершила на 9-м месте в конференции.

Также победа Индианы вывела в плей-офф Филадельфию, которая занимает 4-е место в Восточной конференции с результатом 42-30. Сиксерс примут участие в плей-офф, впервые с 2012 года.

Таким образом, на Востоке уже заняты пять путевок в плей-офф – ранее участие там себе гарантировали Торонто, Бостон и Кливленд.

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