В настоящий момент Зек Апшоу находится в больнице в критическом состоянии.

У американского баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча кадр из видео

В финале матча между командами Гранд-Рапидс и Детройт Пистонс американской G-лиги у 26-летнего американца Зека Апшоу остановилось сердце.

Wood TV8 сообщает, что за 40 секунд до конца встреча баскетболист внезапно упал на паркет и лишился чувств. Игрока унесли на носилках и срочно госпитализировали.Сейчас он находится в критическом состоянии.

Напомним, что футболист клуба Марсония Бруно Бобан скончался после попадания мяча в грудь во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии с клубом Славония.

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