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Карри пропустит первый раунд плей-офф

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Лидер Голден Стэйт вернется на площадку не раньше второго раунда.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри не вернется раньше второго раунда плей-офф. Об этом рассказал главный тренер Уорриорс Стив Керр.

"Карри точно не будет играть в первом раунде. Команда готова выступать без него", – сказал специалист.

В субботу Карри получил травму левого колена. У него диагностировано растяжение боковой связки второй степени.

Карри в среднем набирает 26,4 очка в этом сезоне.

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Теги: НБА, баскетбол, Стефен Карри
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