Лидер Голден Стэйт вернется на площадку не раньше второго раунда.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри не вернется раньше второго раунда плей-офф. Об этом рассказал главный тренер Уорриорс Стив Керр.

"Карри точно не будет играть в первом раунде. Команда готова выступать без него", – сказал специалист.

Steve Kerr's full comment/update on Steph Curry, saying he won't play in the first round pic.twitter.com/jtQ7aPdP25 — Anthony Slater (@anthonyVslater) 25 марта 2018 г.

В субботу Карри получил травму левого колена. У него диагностировано растяжение боковой связки второй степени.

Карри в среднем набирает 26,4 очка в этом сезоне.

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