Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри не вернется раньше второго раунда плей-офф. Об этом рассказал главный тренер Уорриорс Стив Керр.

"Карри точно не будет играть в первом раунде. Команда готова выступать без него", – сказал специалист.

Steve Kerr's full comment/update on Steph Curry, saying he won't play in the first round pic.twitter.com/jtQ7aPdP25