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ЛеБрон достиг рубежа 2000 очков за сезон

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Лидеру Кливленда это достижение покорилось десятый сезон подряд.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Кливленд нанес гостевое поражение Бруклину в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей дабл-даблы оформил ЛеБрон Джеймс, набравший 37 очков  и сделавший 10 подборов.

Благодаря этому результату, ЛеБрон преодолел отметку в 2000 очков. Теперь на счету Джеймса 10 сезонов в карьере, в которых он имеет более 2к баллов. Больше только у Карла Мэлоуна и Майкла Джордана.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кливленд Кавальерс, баскетбол
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