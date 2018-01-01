Михайлюк вывел Канзас в Финал четырех Мартовского безумия
Святослав Михайлюк стал чемпионом Среднезападного региона чемпионата NCAA.
Украинский разыгрывающий Святослав Михайлюк стал чемпионом Среднезападного региона чемпионата NCAA вместе с университетом Канзаса.
В финале Канзас Джейхокс обыграл Дюк Блу Дэвилс в овертайме, выйдя в Финал четырех NCAA.
За 42 минуты на площадке в активе Михайлюка 11 очков (4/10 с игры, 3/9 из-за дуги), 10 подборов, 5 передач, а также по одному перехвату и блок-шоту.
Главное попадание Михайлюк сделал за 26 секунд до конца встречи, когда Дюк вел в счете с отрывом в 3 очка. Девонте Грахам отпасовал на Святослава и украинец забросил трехочковый, который перевел игру в овертайм.
Канзас в 15 раз в истории вышел в Финал четырех чемпионата NCAA. В первом матче команда Михайлюка встретится с Виллановой 31 марта.
Обзор матча:
Полная версия правил