Михайлюк вывел Канзас в Финал четырех Мартовского безумия

Святослав Михайлюк стал чемпионом Среднезападного региона чемпионата NCAA.

Украинский разыгрывающий Святослав Михайлюк стал чемпионом Среднезападного региона чемпионата NCAA вместе с университетом Канзаса.

В финале Канзас Джейхокс обыграл Дюк Блу Дэвилс в овертайме, выйдя в Финал четырех NCAA.

За 42 минуты на площадке в активе Михайлюка 11 очков (4/10 с игры, 3/9 из-за дуги), 10 подборов, 5 передач, а также по одному перехвату и блок-шоту.

Главное попадание Михайлюк сделал за 26 секунд до конца встречи, когда Дюк вел в счете с отрывом в 3 очка. Девонте Грахам отпасовал на Святослава и украинец забросил трехочковый, который перевел игру в овертайм.

Канзас в 15 раз в истории вышел в Финал четырех чемпионата NCAA. В первом матче команда Михайлюка встретится с Виллановой 31 марта.

Обзор матча: