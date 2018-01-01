НБА: Кливленд обыграл Бруклин, Милуоки примет Сан-Антонио
Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 25-е марта.
Бруклин – Кливленд 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34)
Бруклин: Кэролл (18), Холлис-Джефферсон (15 + 7 подборов ), Рассел (12), Крэбб (5), Аллен (4)- старт; Харрис (30 + 7 подборов), Динуидди (16), ЛеВерт (8 + 7 передач), Каннингем (6).
Кливленд: Джеймс (37 + 10 подборов + 8 передач), Лав (20 + 15 подборов), Хилл (17), Кальдерон (3), Нэнс (2) – старт; Кларксон (18), Худ (16), Смит (4), Томпсон (4 + 10 подборов), Холланд (0).
Милуоки – Сан-Антонио
Индиана – Майами
Торонто – Клипперс
Вашингтон – Нью-Йорк
Сакраменто – Бостон
Оклахома-Сити – Портленд
Хьюстон – Атланта
Голден Стэйт – Юта
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Полная версия правил