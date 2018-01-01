НБА: Кливленд обыграл Бруклин, Милуоки примет Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 25-е марта.

Бруклин – Кливленд 114:121 (30:28, 32:32, 27:27, 25:34)

Бруклин: Кэролл (18), Холлис-Джефферсон (15 + 7 подборов ), Рассел (12), Крэбб (5), Аллен (4)- старт; Харрис (30 + 7 подборов), Динуидди (16), ЛеВерт (8 + 7 передач), Каннингем (6).

Кливленд: Джеймс (37 + 10 подборов + 8 передач), Лав (20 + 15 подборов), Хилл (17), Кальдерон (3), Нэнс (2) – старт; Кларксон (18), Худ (16), Смит (4), Томпсон (4 + 10 подборов), Холланд (0).

Милуоки – Сан-Антонио

Индиана – Майами

Торонто – Клипперс

Вашингтон – Нью-Йорк

Сакраменто – Бостон

Оклахома-Сити – Портленд

Хьюстон – Атланта

Голден Стэйт – Юта

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.