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Хьюстон побил клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате

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На счету Хьюстон Рокетс 59 побед в регулярном чемпионате НБА.
Хьюстон побил клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате
Хьюстон побил клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате
Getty Images

Хьюстон Рокетс в последнем матче на домашнем паркет обыграл Нью-Орлеан (114:91) и, таким образом одержал 59 победу в регулярном чемпионате НБА. 

Как сообщает ресурс ESPN, 59 победа Хьюстона позволила им побить клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, который держался с сезона 1993/94. Отметим, что на данный момент Рокетс лидирует в Западной конференции.  

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Теги: баскетбол, НБА, Хьюстон Рокетс
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