На счету Хьюстон Рокетс 59 побед в регулярном чемпионате НБА.

Хьюстон побил клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате Getty Images

Хьюстон Рокетс в последнем матче на домашнем паркет обыграл Нью-Орлеан (114:91) и, таким образом одержал 59 победу в регулярном чемпионате НБА.

RT to congratulate the squad on the most wins in franchise history! #RunAsOne pic.twitter.com/sGwIZkv5We — Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 марта 2018 г.

Как сообщает ресурс ESPN, 59 победа Хьюстона позволила им побить клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, который держался с сезона 1993/94. Отметим, что на данный момент Рокетс лидирует в Западной конференции.

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