Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за cубботу, 24 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощные данки центрового Филадельфии Джоэля Эмбиида, центрового Хьюстона Клинта Капелы, форварда Орландо Марио Хезоня, центрового Детройта Андре Драммонд и форварда Орландо Аарона Гордона. Также эффектный бросок защитника Минессоты Джеффри Тига и блок-шот все того же Джоэля Эмбиида.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!