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Эффектный данк Эмбиида – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за cубботу, 24 марта.
Джоэль Эмбиид
Джоэль Эмбиид
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощные данки центрового Филадельфии Джоэля Эмбиида, центрового Хьюстона Клинта Капелы, форварда Орландо Марио Хезоня, центрового Детройта Андре Драммонд и форварда Орландо Аарона Гордона. Также эффектный бросок защитника Минессоты Джеффри Тига и блок-шот все того же Джоэля Эмбиида.

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Теги: баскетбол, НБА, лучшие моменты, Джоэль Эмбиид
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