Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 24-е марта.

Филадельфия – Миннесота 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37)

Филадельфия: Эмбиид (19 + 6 подборов + 3 блок-шота), Шарич (18), Симмонс (15 + 12 подборов + 13 передач), Ковингтон (11 + 6 подборов), Редик (8) – старт; Белинелли (17), Андерсон (9), Ильясова (9 + 7 подборов), Джонсон (6), Макконнелл (3), Коркмаз (3), Холмс (2).

Миннесота: Уиггинс (16 + 8 подборов), Таунс (15 + 11 подборов + потерь), Гибсон (7), Бьелица (5), Тиг (3) – старт; Дженг (15 + 11 подборов), Кроуфорд (13), Джонс (11 + 6 передач), Джордж-Хант (11), Брукс (8), Олдрич (8).

Детройт – Чикаго 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)

Детройт: Джексон (15), Драммонд (15 + 20 подборов + 4 блок-шота), Буллок (14), Гриффин (10 + 9 передач), Джонсон (0) – старт; Толливер (25 + 6 подборов), Кеннард (13 + 6 передач), Эннис (13), Смит (12 + 7 передач), Морлэнд (0), Элленсон (0), Гэллоуэй (0), Байкс (0).

Чикаго: Валентайн (18), Вонле (12 + 6 подборов), Пэйн (10), Холидэй (5), Лопес (4) – старт; Нваба (13 + 7 подборов), Портис (10), Грант (10 + 10 передач), Фелисио (10 + 9 подборов), Арчидиаконо (3), Ципзер (0).

Орландо – Финикс 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)

Орландо: Гордон (29 + 11 подборов + 8 передач), Вучевич (24 + 11 подборов), Огастин (15 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Хезонья (14 + 8 подборов), Айванду (0) – старт; Мак (12), Первис (6), Аффлало (3), Бийомбо (2 + 3 блок-шота), Берч (0), Артис (0).

Финикс: Джексон (18), Пэйтон (14 + 8 передач), Дэниэлс (12), Крисс (10), Бендер (3 + 8 подборов) – старт; Лень (15 + 9 подборов + 1 передача + 2 перехвата + 1 блок-шотт + 2 потери; 27:19 минут), Юлис (14), Рид (5), Харрисон (5), Дадли (3).

Хьюстон – Новый Орлеан 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30)

Хьюстон: Харден (27 + 6 подборов + 8 передач + 9 потерь), Гордон (19), Капела (18 + 16 подборов + 6 блок-шотов), Ариза (8), Такер (3) – старт; Андерсон (16), Грин (14), Джонсон (9), Блэк (0).

Новый Орлеан: Дэвис (25 + 8 подборов + 4 блок-шота), Миллер (11), Холидэй (10 + 6 потерь), Мур (8 + 6 подборов), Лиггинс (0) – старт; Диалло (15 + 9 подборов), Кларк (9 + 6 подборов), Хилл (2), Окафор (2), Кук (0).

Мемфис – Лейкерс 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)

Мемфис: Харрисон (20 + 9 передач), Газоль (18), Грин (17 + 16 подборов), Мартин (10 + 10 подборов + 4 блок-шота), Брукс (10) – старт; Селден (6), Дэвис (6), Чалмерс (4), Симмонс (2).

Лейкерс: Кузма (25 + 10 подборов), Рэндл (20 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (18), Болл (12 + 8 подборов + 10 передач), Лопес (8) – старт; Уиэр (11), Эннис (6), Зубац (0).

Даллас – Шарлотт 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)

Даллас: Смит (21 + 6 передач), Барнс (18 + 7 подборов), Новицки (4 + 10 подборов), Пауэлл (4 + 8 подборов), Финни-Смит (1) – старт; Феррел (16), Макдермотт (14), Ноэл (10 + 12 подборов), Бареа (10), Клебер (0).

Шарлотт: Уокер (24 + 5 потерь), Ховард (18 + 23 подборов), Лэмб (14), Уильямс (9 + 9 подборов), Кидд-Гилкист (2) – старт; Монк (11), Бэйкон (9), Камински (9 + 6 передач), Грэм (3), Эрнангомес (3 + 7 подборов).

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.