Джавэйл Макги нанес повреждение Стефену Карри, упав ему на ногу.

Голден Стэйт одержал победу (106:94) в очередном поединке регулярного чемпионата НБА с Атлантой.

В одном из эпизодов матча лидер Уорриорз Карри получил растяжение внутренней боковой связки левого колена, когда игрок команды-соперника Джавэйл Макги пытался совершить блок-шот, однако столкнулся с одноклубником. В результате он не сумел сохранить равновесие и упал на ногу Стефену.

Примечательно, что минувшие шесть игр Стефен Карри пропустил из-за другой травмы.

"Это какой-то странный и жестокий поворот судьбы. На протяжении нескольких недель Карри работал над восстановлением после растяжения связок голеностопа, а теперь травмировал колено. Посмотрим, что произойдет. Будем надеяться на лучшее", – прокомментировал повреждение своего подопечного Стив Керр.

В ближайшее время баскетболист пройдет МРТ-обследование, после чего станет ясна степень серьезности повреждения.

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