Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 23 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли мощные данки форварда Оклахомы Пола Джорджа и форварда Сан-Антонио Руди Гэя, роскошные передачи разыгрывающего Миннесоты Джеффа Тига и лидера Голден Стэйт Стефена Карри, спасительный трехочковый защитника Юты Донована Митчелла, а также эффектный проход форварда Кавальерс ЛеБрона Джеймса.

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