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Канзас Михайлюка вышел в четвертьфинал Мартовского безумия

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Канзас Джейхокс пробился в региональный финал Мартовского безумия.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Канзас Джейхокс, в которой выступает украинец Святослав Михайлюк, победил Клемсон Тайгерс и вышел в четвертьфинал Мартовского безумия.

Если в первой половине Канзас полностью переиграл соперника, создав себе задел, но во второй половине уже Клемсон играл увереннее, сокращая отставание, но  Джейхокс сумели удержать победу.

Михайлюк за 36 минут на площадке набрал 9 очков (4/11 с игры, 1/4 из-за трехочковой дуги) и сделал 4 передачи.

Следующим соперником Канзас Джекхоутс будет Дюк, победивший Сиракьюз (69:65). Матч пройдет в ночь с воскресенья на понедельник по Киеву.

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Теги: NCAA, Святослав Михайлюк, баскетбол
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