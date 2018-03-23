НБА: Бостон обыграл Портленд, Сан-Антонио - Юту

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 23-е марта.

Вашингтон – Денвер 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30)

Вашингтон: Бил (24), Моррис (17 + 8 подборов), Портер (13 + 6 подборов) Гортат (11 + 7 подборов), Саторански (7 + 6 передач) – старт; Убре (15), Маинми (8), Сешнс (5), Скотт (0), Микс (0).

Денвер: Йокич (25 + 8 подборов), Мюррей (25 + 6 подборов), Бартон (23 + 7 подборов), Чендлер (8 + 6 подборов), Миллсэп (2) – старт; Крэйг (11), Харрис (10), Пламли (4).

Индиана – Клипперс 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28)

Индиана: Богданович (28), Оладипо (18 + 6 подборов), Янг (16 + 10 подборов), Коллисон (13 + 10 передач), Тернер (7) – старт; Стивенсон (13), Букер (7), Джозеф (5 + 6 передач), Робинсон (2).

Клипперс: Харрис (18), Джордан (14 + 11 подборов), Риверс (10 + 8 передач), Теодосич (10), Джонсон (5) – старт; Уильямс (27 + 10 передач), Харрелл (16), , Деккер (2), Торнвелл (2), Эванс (0).

Нью-Йорк – Миннесота 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24)

Нью-Йорк: Хардуэй (39), Кантер (11 + 15 подборов), Бизли (8 + 8 подборов), Ли (3), Мудиай (0) – старт; Берк (15 + 9 передач), Ниликина (13), Корнет (6), О'Куинн (5), Уильмс (4).

Миннесота: Таунс (24 + 13 подборов + 3 блок-шота), Гибсон (18 + 7 подборов), Бьелица (17 + 6 подборов), Уиггинс (17 + 11 подборов), Тиг (10 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (13), Джонс (5), Дженг (4).

Кливленд – Финикс 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24)

Кливленд: Джеймс (27 + 6 подборов + 9 передач), Лав (20 + 6 подборов), Хилл (7), Грин (5), Кальдерон (4) – старт; Нэнс (15 + 10 подборов), Кларксон (13), Смит (11), Худ (9), Томпсон (4 + 10 подборов), Жижич (4), Перрантес (1), Холланд (0).

Финикс: Дэниэлс (20 + 6 подборов), Крисс (19 + 10 подборов), Джексон (17), Пэйтон (4), Бендер (2) – старт; Лень (14 + 4 подборов + 2 передачи + 1 потеря; 25:06 минут), Юлис (11 + 9 передач), Харрисон (6), Дадли (2), Рид (0).

Торонто – Бруклин 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21)

Чикаго – Милуоки 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)

Оклахома-Сити – Майами 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)

Сан-Антонио – Юта 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)

Портленд – Бостон 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)

Голден Стэйт – Атланта

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