Кливленд Кавальерс стал пятой командой, которая обеспечила себе выход в плей-офф.

Кливленд в четвертый год подряд обеспечил себе выход в плей-офф Getty Images

Поражения Детройт в поединке с Хьюстон позволило Кливленду досрочно выйти в плей-офф Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА. Кавальерс в нынешнем сезоне выиграли 42 матча при 29 поражениях и гарантировали себе как минимум восьмую строчку в турнирной таблице.

Отметим, что Кливленд уже в четвертый раз кряду проходит в плей-офф. В трех предыдущих сезонах Кавальерс обязательно доходили до финала, а в сезоне 2015/16 и вовсе одержали победу в НБА.

Ранее сообщалось, что Голден Стэйт обеспечил себе место в плей-офф.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!