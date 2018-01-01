Младший брат Янниса Адетокумбо планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА

Костас Адетокумбо пока не станет нанимать агента, что позволит ему изменить свое решение и вернуться в колледж.

Младший брат легкого форварда Милуоки Янниса Адетокумбо мощный форвард Костас выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, сообщает ESPN.

По информации источника, он планирует изучить интерес к себе со стороны организаций перед тем, как принять окончательное решение.

20-летний Костас Адетокунбо в составе университета Дэйтон хорошо начал нынешний сезон в NCAA, но затем потерял место в стартовом составе. В итоге он проводил на площадке лишь по 15 минут в среднем за игру.

Ранее в НБА уже выступал старший брат Янниса Адетокумбо мощный форварда Танасис.

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