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Младший брат Янниса Адетокумбо планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА

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Костас Адетокумбо пока не станет нанимать агента, что позволит ему изменить свое решение и вернуться в колледж.
Костас Адетокумбо
Костас Адетокумбо
talkbasket.net

Младший брат легкого форварда Милуоки Янниса Адетокумбо мощный форвард Костас выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, сообщает ESPN.

По информации источника, он планирует изучить интерес к себе со стороны организаций перед тем, как принять окончательное решение.

20-летний Костас Адетокунбо в составе университета Дэйтон хорошо начал нынешний сезон в NCAA, но затем потерял место в стартовом составе. В итоге он проводил на площадке лишь по 15 минут в среднем за игру.

Ранее в НБА уже выступал старший брат Янниса Адетокумбо мощный форварда Танасис.

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Теги: Яннис Адетокумбо, брат, драфт, НБА, баскетбол
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