Блоки Гобера и реверс-данк с наброса от Гордона – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 22 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В десятку лучших вошли моменты с участием Аарона Гордона, Джулиуса Рэндла, Энтони Дэвиса, Руди Гобера, Бена Симмонса, Джоэля Эмбиида, Салаха Межри и Брайса Джонсона.
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