Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 22 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Аарона Гордона, Джулиуса Рэндла, Энтони Дэвиса, Руди Гобера, Бена Симмонса, Джоэля Эмбиида, Салаха Межри и Брайса Джонсона.

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