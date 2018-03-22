НБА: Хьюстон в овертайме сломил сопротивление Детройта, Новый Орлеан победил Лейкерс

Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 22-е марта.

Хьюстон выиграл у Детройта в овертайме Getty Images

Орландо – Филадельфия 98:118 (23:32, 26:38, 16:25, 33:23)

Орландо: Гордон (10 + 11 подборов), Хезонья (9), Айванду (8), Вучевич (7), Огастин (6) – старт; Первис (19), Бийомбо (13 + 6 подборов), Спейтс (10), Аффлало (7), Берч (4 + 5 подборов), Мак (3 + 6 передач), Артис (2).

Филадельфия: Эмбиид (17 + 9 подборов), Ковингтон (15), Редик (12), Шарич (10 + 10 подборов), Симмонс (6 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Ильясова (18), Белинелли (15), Холмс (7 + 5 подборов), Андерсон (5), Макконнелл (4 + 5 подборов + 6 передач), Джексон (4), Коркмаз (3), Джонсон (2).

Шарлотт – Мемфис 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22)

Хьюстон – Детройт 100:96 OT (21:27, 27:23, 23:18, 17:20, 12:8)

Новый Орлеан – Лейкерс 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)

Даллас – Юта 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)

Сакраменто – Атланта 105:90 (25:28, 24:16, 31:27, 25:19)

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.