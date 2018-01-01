Лень: Текущий сезон, вероятно, станет для меня последним в Санз

Алексей Лень с нетерпением ждет межсезонья.

Украинский центровой Санз Алексей Лень признался, что текущий сезон наверняка станет последним в Финиксе. Этим он поделился в разговоре с журналистами AZcentral.

Украинец намерен начать новый сезон в другой команде, понимая сложившуюся в клубе ситуацию, когда генеральный менеджер заявил о поиске центрового на драфте, у Тайсона Чандлера остался еще один год по контракту, а Алан Уильямс доказал в прошлом сезоне, что может быть эффективным резервистом.

"Вероятно, я буду играть в другой команде в следующем сезоне. Я с нетерпением жду предстоящего межсезонья. Я думаю, это будет захватывающе. Впервые у меня будет шанс перейти туда, куда я хочу.

Я с легкостью могу играть до 30 минут на площадке. Я думаю, что могу сделать шаг вперед и хорошо бросать со средней дистанции. В этом году тренер Джей Триано не хотел, чтобы я бросал с этого диапазона, поэтому я просто выполнял свою роль. Куда бы я ни перешел, я могу бросать со средней дистанции", - подчеркнул центровой.

В последние несколько лет у нас было три разных тренера, ростер менялся каждый год. На самом деле, у нас никогда не было никакой стабильности. Все начиналось заново каждый год. Да, стабильность и последовательность - то, что я определенно буду искать", - сказал Лень.

Ранее сообщалось, что Лень стал самым результативным игроком своей команды в матче против Детройта, сумев за 25 минут на площадке сделать дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

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