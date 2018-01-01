Переключиться на мобильную версию

ДеРозан: Кливленд все еще является лучшей командой Востока и всей лиги

Комментариев: 0
Лидер Торонто поделился мнением о команде ЛеБрона Джеймса.
Демар ДеРозан
Демар ДеРозан
Getty Images

Атакующий защитник Торонто Демар ДеРозан прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда (129:132).

"Кливленд все еще является лучшей командой Востока и всей лиги. Нельзя игнорировать или недооценивать Кавальерс, независимо от того, какие изменения произошли в их команде", – цитирует ДеРозана ESPN.

Отметим, что за 10 матчей до конца регулярного чемпионата Торонто с результатом 53-19 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Кливленд (42-29) располагается на третьей строчке.

Турнирная таблица
Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.

Поделись:
Теги: Демар ДеРозан, Торонто Рэпторс, Кливленд Кавальерс, НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь