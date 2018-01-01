ДеРозан: Кливленд все еще является лучшей командой Востока и всей лиги

Лидер Торонто поделился мнением о команде ЛеБрона Джеймса.

Атакующий защитник Торонто Демар ДеРозан прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда (129:132).

"Кливленд все еще является лучшей командой Востока и всей лиги. Нельзя игнорировать или недооценивать Кавальерс, независимо от того, какие изменения произошли в их команде", – цитирует ДеРозана ESPN.

Отметим, что за 10 матчей до конца регулярного чемпионата Торонто с результатом 53-19 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Кливленд (42-29) располагается на третьей строчке.

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