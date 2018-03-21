Невероятный лэй-ап Холлис-Джефферсона – среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за среду, 21 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Ронди Холлис-Джефферсона, Янниса Адетокумбо, Майлза Тернера, ЛеБрона Джеймса, Джорджа Хилла, Джоша Ричардсона, Виктора Оладипо и Келли Убре.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!