Адетокумбо травмировал голеностоп в матче с Клипперс
Лидер Милуоки выбыл на неопределенный срок.
Яннис Адетокумбо во время поединка регулярного чемпионата НБА с Клипперс (120:127) получил растяжение связок правого голеностопного сустава, информирует The Milwaukee Journal-Sentinel.
Форвард Милуоки покинул площадку во второй четверти встречи и не вернулся в игру.
Баскетболист завершил матч, набрав 12 очков, 2 подбора, 2 передачи, 3 блок-шота и перехвата за 17 минут.
Ранее сообщалось о том, что Дуайт Ховард установил рекорд Шарлотт по количеству подборов в одной игре.
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