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Адетокумбо травмировал голеностоп в матче с Клипперс

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Лидер Милуоки выбыл на неопределенный срок.
Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо
Getty Images

Яннис Адетокумбо во время поединка регулярного чемпионата НБА с Клипперс (120:127) получил растяжение связок правого голеностопного сустава, информирует The Milwaukee Journal-Sentinel.

Форвард Милуоки покинул площадку во второй четверти встречи и не вернулся в игру.

Баскетболист завершил матч, набрав 12 очков, 2 подбора, 2 передачи, 3 блок-шота и перехвата за 17 минут.

Ранее сообщалось о том, что Дуайт Ховард установил рекорд Шарлотт по количеству подборов в одной игре.

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Теги: баскетбол, НБА, Яннис Адетокумбо, Милуоки Бакс, травма
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