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Ховард установил рекорд Шарлотт по количеству подборов в одной игре

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Игрок Шарлотт сделал рекордные в карьере 30 подборов.
Дуайт Ховард
Дуайт Ховард
Getty Images

Шарлотт одержал победу над Бруклином в поединке регулярного чемпионата НБА (111:105).

В этом матче лидер Хорнетс Дуайт Ховард сумел сделать 30 подборов. Таким образом, центровой установил личное достижение, а также рекорд клуба по этому показателю.

Согласно сообщению Clutch Points, Ховард стал лишь вторым игроком с 1982 года, который набрал как минимум 30 очков и сделал как минимум 30 подборов в одной встрече. Последним, кому это удалось, был Кевин Лав, который 12 ноября 2010 года принес Миннесоте 31 очко и 31 подбор.

Кроме того, Дуайт обошел Джерри Лукаса по количеству подборов за карьеру (12 969) и поднялся на 16-е место в истории лиги по этому показателю.

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Теги: баскетбол, НБА, Дуайт Ховард, Шарлотт Хорнетс, рекорд
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