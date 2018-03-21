НБА: Кливленд одержал победу над Торонто, Сан-Антонио обыграл Вашингтон

Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 21-е марта.

Кливленд одержал победу над Торонто Getty Images

Филадельфия – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)

Филадельфия: Шарич (15), Ковингтон (15), Редик (15), Эмбиид (14 + 7 подборов), Симмонс (13 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Белинелли (15), Холмс (8 + 5 подборов), Ильясова (6 + 5 подборов), Андерсон (6), Макконнелл (4 + 7 передач), Джексон (4), Джонсон (2), Янг (2).

Мемфис: Грин (14 + 7 подборов), Брукс (14), Мартин (8 + 5 подборов), Газоль (5 + 6 подборов), Харрисон (2) – старт; Селден (18), Дэвис (16 + 11 подборов), Чалмерс (10 + 5 передач), Джонсон (9), Маклемор (5), Парсонс (2), Уэбер (2).

Кливленд – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30)

Бруклин – Шарлотт 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)

Майами – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)

Новый Орлеан – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)

Чикаго – Денвер 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)

Милуоки – Клипперс 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)

Сан-Антонио – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30)

Турнирная таблица

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