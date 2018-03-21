Томас: Хочу стать самым ценным игроком и играть в Матче звезд

Игрок Лейкерс рассказал, что хочет стать великим и готов остаться в команде, несмотря на роль игрока скамейки запасных.

Разыгрывающий Лос-Анджелес Лейкерс Айзейя Томас подчеркнул, что молодые игроки НБА преследуют несколько иные цели, чем он в их годы и в настоящее время.

"Я хочу быть великим, хочу стать самым ценным игроком и участвовать в Матче звезд. Их же цели немного иные. У тех, кто приходит в лигу в 19-20 лет. Я пытаюсь донести до них, что они могут добиться всего, чего они хотят.

Почему им не думать о большем? Очевидно, что я хочу заработать хорошие деньги, но я хочу быть там, где я нужен, где команда хочет, чтобы я был в ее составе. И это и делает тебя звездой, особенным игроком в этой лиге

Мне нравится в Лейкерс, мне нравится моя роль, тренерская команда, сама система. В клубе ко мне отличное отношение. Если все получится, то я с радостью останусь здесь. Но никому не известно, как в итоге получится. При выходе на трансферный рынок в роли свободного агента нужно иметь запасные варианты. Одно могу сказать точно: я не имею претензий с тех пор, как надел форму Лейкерс", – цитирует Томаса Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что Бен Симмонс стал третьим новичком в истории, оформившим трипл-дабл без потерь.

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