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Уэстбрук попытался забить сверху через завязывающего шнурки Бэйнса

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Тяжелый форвард вовремя поднялся и помешал забить данк.
Уэстбрук попытался забить сверху через завязывающего шнурки Бэйнса

Разыгрывающий Оклахомы Рассел Уэстбрук во время матча с Бостоном попытался забить сверху через Арона Бэйнса в тот момент, когда центровой соперника завязывал шнурки, сидя на паркете.

Впрочем, тяжелый форвард Бэйнс успел встать и помешать броску Уэстбрука.

Напомним, встреча закончилась победой Селтикс со счетом 100:99.

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Теги: НБА, баскетбол
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