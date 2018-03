Разыгрывающий Оклахомы Рассел Уэстбрук во время матча с Бостоном попытался забить сверху через Арона Бэйнса в тот момент, когда центровой соперника завязывал шнурки, сидя на паркете.

Впрочем, тяжелый форвард Бэйнс успел встать и помешать броску Уэстбрука.

Russell Westbrook cares not for your untied shoe 😂 pic.twitter.com/yGrePo2rBV