Уэстбрук попытался забить сверху через завязывающего шнурки Бэйнса
Тяжелый форвард вовремя поднялся и помешал забить данк.
Разыгрывающий Оклахомы Рассел Уэстбрук во время матча с Бостоном попытался забить сверху через Арона Бэйнса в тот момент, когда центровой соперника завязывал шнурки, сидя на паркете.
Впрочем, тяжелый форвард Бэйнс успел встать и помешать броску Уэстбрука.
Russell Westbrook cares not for your untied shoe 😂 pic.twitter.com/yGrePo2rBV— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 21 марта 2018 г.
Напомним, встреча закончилась победой Селтикс со счетом 100:99.
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