Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 20 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Маркуса Морриса, Денниса Шредера, Шейна Ларкина, Джейсона Тэйтума, Дуайта Пауэлла, Блэйка Гриффина, Клинта Капела, Аарона Гордона, Рэджона Рондо и Энтони Дэвиса.

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