Роскошный аллей-уп Рэджона Рондо и Энтони Дэвиса – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за вторник, 20 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В десятку лучших вошли моменты с участием Маркуса Морриса, Денниса Шредера, Шейна Ларкина, Джейсона Тэйтума, Дуайта Пауэлла, Блэйка Гриффина, Клинта Капела, Аарона Гордона, Рэджона Рондо и Энтони Дэвиса.
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