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Лень стал лучшим в проигранном матче Финикса

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Украинец записал на свой счет дабл-дабл.
Алекс Лень
Алекс Лень
Getty Images

Украинский центровой Финикс Санз Алексей Лень вышел в стартовой пятерке домашнего матча регулярного чемпионата НБА против Детройта, но не помешал сопернику одержать крупную победу.

Лень стал самым результативным игроком своей команды, сумев за 25 минут на площадке сделать дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Для Леня это был 11-й выход в старте в сезоне (третий подряд) и 62-й матч всего. В среднем он набирает 8 очков и делает 7,5 подборов за игру.

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Теги: НБА, Алексей Лень, баскетбол
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