Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 20-е марта.

Орландо – Торонто 86:93 (25:24, 26:28, 25:16, 10:25)

Орландо: Гордон (16 + 6 подборов), Вучевич (15 + 9 подборов), Айзек (10 + 5 перехватов), Огастин (9 + 10 передач), Аффлало (2) – старт; Мак (17), Хезонья (8), Бийомбо (6 + 8 подборов), Айванду (2), Берч (1).

Торонто: Лаури (25 + 8 передач), Ибака (13 + 6 подборов), Валанчюнас (9 + 8 подборов), Миллер (0), Ануноби (0) – старт; Райт (10), Пауэлл (10), Сиакам (8 + 7 подборов), Браун (7), Пелтль (4), Ногейра (4), Майлз (3).

Миннесота – Клипперс 123:109 (28:32, 31:26, 36:25, 28:26)

Миннесота: Таунс (30 + 10 подборов), Уиггинс (27 + 3 блок-шота), Тиг (20 + 12 передач), Гибсон (15 + 8 подборов), Бьелица (2 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (20), Роуз (9), Дженг (0 + 6 подборов), Джонс (0), Олдрич (0).

Клипперс: Джордан (18 + 12 подборов), Риверс (11), Харрис (10 + 6 подборов), Теодосич (10), Торнвел (7) – старт; Уильямс (15), Килпатрик (15), Харрелл (9), Деккер (6), Марьянович (4 + 6 подборов), Джонсон (3), Эванс (1).

Новый Орлеан – Даллас 115:105 (29:30, 25:22, 26:28, 35:25)

Новый Орлеан: Дэвис (37 + 8 подборов), Рондо (19 + 9 подборов + 14 передач), Мур (14 + 6 передач), Хилл (2), Окафор (0) – старт; Кларк (19), Диалло (10 + 14 подборов), Миротич (8 + 7 подборов), Дрю (6), Миллер (0), Лиггинс (0).

Даллас: Новицки (19), Барнс (19), Пауэлл (11 + 6 подборов), Бареа (10 + 8 передач), Финни-Смит (5 + 6 подборов) – старт; Феррел (15), Макдермотт (11), Коллинсуорт (8), Ноэл (6 + 6 подборов), Клебер (1).

Бостон – Оклахома-Сити 100:99 (18:26, 27:22, 28:27, 27:24)

Бостон: Тейтум (23 + 11 подборов), Моррис (21), Розир (14 + 6 подборов + 6 передач), Хорфорд (5 + 6 подборов + 7 передач), Бэйнс (2) – старт; Монро (17 + 6 подборов), Ларкин (13), Надер (3), Лджелей (2 + 6 подборов).

Оклахома: Уэстбрук (27 + 8 подборов + 7 передач), Джордж (24 + 13 подборов), Адамс (14 + 7 подборов), Энтони (13), Брюэр (11) – старт; Грант (6), Паттерсон (2), Фелтон (2), Фергюссон (0), Абринес (0), Хьюстис (0).

Юта – Атланта 94:99 (27:21, 15:20, 25:22, 27:36)

Юта: Митчелл (24 + 6 подборов), Рубио (23), Инглс (16 + 8 подборов + 7 передач), Гобер (15 + 16 подборов), Жеребко (0) – старт; Краудер (8 + 6 подборов), Экзам (6), О'Нил (2), Юдо (0 + 4 блок-шота).

Атланта: Шредер (41 + 7 передач), Дедмон (15 + 15 подборов), Принс (11), Мускала (8), Ли (5 + 6 подборов) – старт; Дорси (7), Уайт (6 + 8 подборов), Тэйлор (4), Пламли (2), Кавано (0).

Финикс – Детройт 88:115 (19:19, 19:25, 26:36, 24:35)

Финикс: Лень (19 + 12 подборов + 1 передача + 3 блок-шота + 1 потеря; 25:01 минут), Дэниэлс (18), Джексон (15 + 11 пдборов), Бендер (9 + 6 подборов), Пэйтон (4) – старт; Крисс (10), Дадли (4), Харрисон (4), Питерс (3), Юлис (2), Рид (0).

Детройт: Гриффин (26 + 9 подборов + 10 передач), Буллок (12), Драммонд (10 + 10 подборов), Джексон (7), Джонсон (5 + 6 подборов) – старт; Кеннард (16 + 6 подборов), Смит (13), Эннис (10), Толливер (9 + 7 подборов), Элленсон (5), Байс (0).

Портленд – Хьюстон – матч идет

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