Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за понедельник, 19 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Леброна Джеймса, Винса Картера, Ноа Вонле, Кристиано Фелисио, Виктора Оладипо, Эрика Бледсоу, Янниса Адетокумбо и Уэйна Эллингтона.

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