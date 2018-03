Бен Симмонс стал третьим новичком в истории, оформившим трипл-дабл без потерь

Разыгрывающий Филадельфии Бен Симмонс в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с Шарлотт (108:94) оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 результативных передач и 12 подборов, не допустив ни одной потери.

Таким образом, Симмонс стал третьим новичком в истории НБА, который оформил трипл-дабл без потерь. Другими игроками, которым покорилось это достижение, были Дэвид Робинсон (1990) и Андре Игуодала (2005).

Также Симмонс побил рекорд знаменитого Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 и более передачами, проведенных игроком Сиксерс в его первом сезоне в НБА.

Ben Simmons has his 19th 10-assist game this season, passing Allen Iverson for the most by a rookie in 76ers history.



Simmons' 19 such games are the most by ANY rookie since John Wall (25) in 2010-11. pic.twitter.com/y0fgnOim7A