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Бен Симмонс стал третьим новичком в истории, оформившим трипл-дабл без потерь

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Также новичок Филадельфии побил рекорд Аллена Айверсона по числу матчей с 10+ передачами.
Бен Симмонс
Бен Симмонс
Getty Images

Разыгрывающий Филадельфии Бен Симмонс в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с Шарлотт (108:94) оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 результативных передач и 12 подборов, не допустив ни одной потери.

Таким образом, Симмонс стал третьим новичком в истории НБА, который оформил трипл-дабл без потерь. Другими игроками, которым покорилось это достижение, были Дэвид Робинсон (1990) и Андре Игуодала (2005).

Также Симмонс побил рекорд знаменитого Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 и более передачами, проведенных игроком Сиксерс в его первом сезоне в НБА.

Ранее сообщалось, что Майами установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче.

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Теги: Бен Симмонс, Филадельфия, рекорд, передачи, НБА, баскетбол
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