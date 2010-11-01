Бен Симмонс стал третьим новичком в истории, оформившим трипл-дабл без потерь
Разыгрывающий Филадельфии Бен Симмонс в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с Шарлотт (108:94) оформил трипл-дабл из 11 очков, 15 результативных передач и 12 подборов, не допустив ни одной потери.
Таким образом, Симмонс стал третьим новичком в истории НБА, который оформил трипл-дабл без потерь. Другими игроками, которым покорилось это достижение, были Дэвид Робинсон (1990) и Андре Игуодала (2005).
Также Симмонс побил рекорд знаменитого Аллена Айверсона по количеству матчей с 10 и более передачами, проведенных игроком Сиксерс в его первом сезоне в НБА.
Ben Simmons has his 19th 10-assist game this season, passing Allen Iverson for the most by a rookie in 76ers history.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 березня 2018 р.
Simmons' 19 such games are the most by ANY rookie since John Wall (25) in 2010-11. pic.twitter.com/y0fgnOim7A
Ранее сообщалось, что Майами установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче.
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