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Майами установил рекорд клуба по количеству очков в одном матче

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Майами оказался сильнее Денвера в поединке регулярного чемпионата НБА.
Майами Хит
Майами Хит
Getty Images

Майами одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата НБА, обыграв во втором овертайме Денвер (149:141).

По информации The Miami Herald, Хит установил новый клубный рекорд по количеству очков, набранных в одном поединке.

Напомним, в нынешнем сезоне игроки Майами набирают 102,5 очка в среднем за игру и занимают 26-е место в лиге по этому показателю.

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Теги: баскетбол, НБА, рекорд, Майами Хит
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