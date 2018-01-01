НБА: Кливленд обыграл Милуоки, Сан-Антонио победил Голден Стэйт
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 19-е марта.
Филадельфия – Шарлотт 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)
Индиана – Лейкерс 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)
Кливленд – Милуоки 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)
Бруклин – Мемфис 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)
Майами – Денвер 149:141 OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)
Нью-Йорк – Чикаго 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)
Сан-Антонио – Голден Стэйт 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)
Сакраменто – Детройт 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)
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