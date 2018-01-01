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НБА: Кливленд обыграл Милуоки, Сан-Антонио победил Голден Стэйт

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 19-е марта.
Сан-Антонио победил Голден Стэйт
Сан-Антонио победил Голден Стэйт
Getty Images

Филадельфия – Шарлотт 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)

Индиана – Лейкерс 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)

Кливленд – Милуоки 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32)

Бруклин – Мемфис 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)

Майами – Денвер 149:141 OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)

Нью-Йорк – Чикаго 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)

Сан-Антонио – Голден Стэйт 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12)

Сакраменто – Детройт 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол
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