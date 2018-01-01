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ЛеБрон – о решение тренера Кливленда: Здоровье самое важное в жизни каждого

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ЛеБрон Джеймс поддержал решение тренера Кливленда о приостановлении карьеры.
Тайрон Лю (слева) и ЛеБрон Джеймс (справа)
Тайрон Лю (слева) и ЛеБрон Джеймс (справа)

Лидер Кливленда ЛеБрон Джеймс поддержал главного тренера Тайрона Лю, который решил приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. 

"Он долго оттягивал неизбежное. Ему было очень сложно по ходу этого сезона. Здоровье, пожалуй, самое важное в жизни каждого, поэтому я не удивлен подобным решением тренера.

Это как потерять одного из ваших лучших игроков, очевидно – парня, который является капитаном нашего корабля, который управляет вещами последние три года", – приводит слова ЛеБрона Джеймса ресурс The Score.

Ранее ЛеБрон Джеймс рассказал о главных проблемах Кливленд Кавальерс

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс, Тайрон Лю
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