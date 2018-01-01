Тренер Кливленда временно приостановил работу в связи с проблемами со здоровьем

Тайрон Лю на некоторое время покинул Кавальерс.

Главный тренер Кливленд Кавальерс Тайрон Лю временно приостановил свою тренерскую работу в связи с состоянием здоровья.

"После долгих разговоров с нашими врачами и генеральным менеджером Коби Альтманом я принял решение, что для команды и моего состояния здоровья будет лучше взять перерыв в работе тренером и сосредоточиться на том, чтобы поправить своё здоровье.

Я испытывал боли в груди и другие тревожные симптомы, что только усугубляется потерей сна в течение этого года. Несмотря на многочисленные обследования, причин моих проблем со здоровьем пока не выявлено.

Хотя я и пытался поработать, я не хочу негативно влиять на команду. Я собираюсь использовать это время на то, чтобы сосредоточиться на лечении, что было трудно сделать в разгар сезона, постараться получить более здоровую версию себя, чтобы привести команду к победе в чемпионате", – цитирует Тайрона Лю ESPN.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон рассказал о главной проблеме Кливленда.

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