Переключиться на мобильную версию

Тренер Кливленда временно приостановил работу в связи с проблемами со здоровьем

Комментариев: 0
Тайрон Лю на некоторое время покинул Кавальерс.
Тайрон Лю
Тайрон Лю
Getty Images

Главный тренер Кливленд Кавальерс Тайрон Лю временно приостановил свою тренерскую работу в связи с состоянием здоровья. 

"После долгих разговоров с нашими врачами и генеральным менеджером Коби Альтманом я принял решение, что для команды и моего состояния здоровья будет лучше взять перерыв в работе тренером и сосредоточиться на том, чтобы поправить своё здоровье. 

Я испытывал боли в груди и другие тревожные симптомы, что только усугубляется потерей сна в течение этого года. Несмотря на многочисленные обследования, причин моих проблем со здоровьем пока не выявлено. 

Хотя я и пытался поработать, я не хочу негативно влиять на команду. Я собираюсь использовать это время на то, чтобы сосредоточиться на лечении, что было трудно сделать в разгар сезона, постараться получить более здоровую версию себя, чтобы привести команду к победе в чемпионате", – цитирует Тайрона Лю ESPN.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон рассказал о главной проблеме Кливленда.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: Тайрон Лю, Кливленд Кавальерс, тренер, здоровье, проблемы, НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь