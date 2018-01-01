Уэстбрук повторил феноменальное достижение Чемберлена

Лидер Тандер продолжает радовать своих поклонников.

Разыгрывающий Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук, набрав 37 очков, совершив 13 подборов и отдав 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА с Торонто Рэпторс, 33-й раз в карьере стал лучшим в поединке по всем трем основным статическим категориям среди игроков обеих команд.

Таким образом он догнал Уилта Чемберлена на первом месте по количеству таких встреч в истории лиги.

Напомним, что матч завершился выездной победой Оклахома-Сити со счетом 132:125. Этот трипл-дабл стал уже 102-м за карьеру Уэстбрука.

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