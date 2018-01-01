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Тренера Нового Орлеана оштрафовали на 15 тысяч долларов за критику судей

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Элвин Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстоном.
Элвин Джентри
Элвин Джентри
Getty Images

Главный тренер Нью-Орлеан Пеликанс Элвин Джентри был оштрафован на 15 тысяч долларов за публичную критику арбитров, сообщает Sportando.

Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстон Рокетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча завершилась домашним поражением Нью-Орлеана со счетом 101:107. Джентри назвал судейство "позором НБА". 

Ранее на такую же сумму НБА оштрафовала главного тренера Лос-Анджелес Клипперс Дока Риверса за аналогичные высказывания и тоже после поединка с Рокетс.

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Теги: Элвин Джентри, Нью-Орлеан Пеликанс, судьи, критика, штраф, НБА, баскетбол
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