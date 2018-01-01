Тренера Нового Орлеана оштрафовали на 15 тысяч долларов за критику судей
Элвин Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстоном.
Главный тренер Нью-Орлеан Пеликанс Элвин Джентри был оштрафован на 15 тысяч долларов за публичную критику арбитров, сообщает Sportando.
Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстон Рокетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча завершилась домашним поражением Нью-Орлеана со счетом 101:107. Джентри назвал судейство "позором НБА".
Ранее на такую же сумму НБА оштрафовала главного тренера Лос-Анджелес Клипперс Дока Риверса за аналогичные высказывания и тоже после поединка с Рокетс.
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