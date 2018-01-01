Тренера Нового Орлеана оштрафовали на 15 тысяч долларов за критику судей

Элвин Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстоном.

Главный тренер Нью-Орлеан Пеликанс Элвин Джентри был оштрафован на 15 тысяч долларов за публичную критику арбитров, сообщает Sportando.

Джентри нелестно отозвался о судьях после матча с Хьюстон Рокетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча завершилась домашним поражением Нью-Орлеана со счетом 101:107. Джентри назвал судейство "позором НБА".

Ранее на такую же сумму НБА оштрафовала главного тренера Лос-Анджелес Клипперс Дока Риверса за аналогичные высказывания и тоже после поединка с Рокетс.

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