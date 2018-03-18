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НБА: Торонто уступил Оклахоме, Хьюстон сыграет в гостях с Миннесотой

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 18-е марта.
Оклахома обыграла Торонто
Оклахома обыграла Торонто
Getty Images

Торонто – Оклахома-Сити 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)

Торонто: ДеРозан (24 + 5 передач), Лаури (22 + 10 передач), Валанчюнас (10), Ибака (7 + 6 подборов), Ануноби (5) – старт; Райт (15 + 8 передач), Майлз (15), Сиакам (10), Пелтль (6), Пауэлл (6), Ногейра (5 + 5 подборов). 

Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 13 подборов + 14 передач + 5 потерь), Адамс (25 + 8 подборов), Джордж (22 + 5 подборов + 5 потерь), Энтони (15), Брюэр (10) – старт; Грант (9), Абринес (6), Фелтон (5), Паттерсон (3), Хьюстис (0), Фергюсон (0).

Новый Орлеан – Бостон

Миннесота – Хьюстон

Клипперс – Портленд

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол
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