Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 17 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли эффектный блок-шот форварда Кливленда ЛеБрона Джеймса, сокрушительные данки мощного форварда Нью-Орлеана Энтони Дэвиса и атакующего защитника Юты Донована Митчелла, а также отменные трехочковые атакующего защитника Лэнса Стивенсона из Индианы и мощного форварда Пола Миллсэпа из Денвера.

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