Украинец Святослав Михайлюк помог Канзасу выйти в 1/8 финала плей-офф NCAA.

Украинский защитник Святослав Михайлюк помог Канзасу обыграть Сетон Холл и добыть путевку в 1/8 финала Мартовского безумия (83:79).

Михайлюк стал вторым по результативности среди игроков Канзаса. Лучше украинца по этому показателю был Малик Ньюман. Святослав провел на паркете 36 минут, за которые успел заработать 16 очков, собрать два подбора, отдать три передачи и сделать три перехвата.

Также к вашему вниманию видео трехочкового от украинца за минуту до конца поединка.

Отметим, что свой следующий поединок Канзас сыграет против победителя пары Клемсон – Оберн. Матч состоится 22 или же 23 марта.

Ранее сообщалось, что Михайлюк помог Канзасу пройти первый раунд Мартовского Безумия.

Смотрите также все результаты матчей Мартовского безумия.

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