Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 17-е марта.

Милуоки – Атланта 122:117 (26:31, 30:19, 39:37, 27:30)

Милуоки: Адетокумбо (33 + 12 подборов + 7 передач), Миддлтон (23 + 7 подборов), Бледсоу (19 + 9 передач + 5 потерь), Хенсон (11 + 8 подборов), Снелл (11) – старт; Паркер (15), Макер (8), Дженнингс (2), Браун (0), Терри (0).

Атланта: Принс (38 + 8 подборов), Шредер (18 + 9 передач), Коллинз (15 + 12 подборов), Дедмон (10 + 8 подборов + 5 потерь), Дорси (3) – старт; Мускала (12 + 6 подборов), Тэйлор (7 + 6 передач), Ли (7), Уайт (7), Кавано (0).

Новый Орлеан – Хьюстон 101:107 (29:32, 25:28, 18:24, 29:23)

Новый Орлеан: Дэвис (26 + 13 подборов), Холидэй (19 + 6 подборов + 8 передач + 7 потерь), Мур (10), Лиггинс (3), Окафор (0) – старт; Кларк (17), Миллер (13), Миротич (7), Диалло (6), Дрю (0).

Хьюстон: Харден (32 + 11 подборов + 8 передач), Пол (21 + 8 подборов), Ариза (17), Капела (13 + 11 подборов), Такер (9) – старт; Гордон (5), Мба а Муте (5), Джонсон (5), Андерсон (0).

Вашингтон – Индиана 109:102 (25:20, 32:25, 29:26, 23:31)

Вашингтон: Бил (19 + 6 передач), Гортат (18 + 8 подборов), Моррис (15), Саторански (12 + 8 передач), Портер (8) – старт; Убре (16), Сешнс (6), Скотт (6), Маинми (5), Микс (4).

Индиана: Оладипо (18), Богданович (11), Джефферсон (10 + 9 подборов), Джозеф (5), Т. Янг (5) – старт; Стивенсон (25), Коллисон (9 + 6 передач), Лиф (7), Дж. Янг (4), Робинсон (0) , Пойтресс (0).

Бруклин – Даллас 114:106 (30:24, 29:32, 29:33, 26:17)

Бруклин: Холлис-Джефферсон (23), Расселл (22 + 6 передач), Кэролл (19 +12 подборов), Харрис (11), Аллен (7 + 6 подборов) – старт; Динуидди (12), ЛеВерт (11), Эйси (9), Окафор (0).

Даллас: Смит (21), Пауэлл (18), Новицки (13 + 7 подборов), Макдермотт (6), Коллинсуорт (4 + 7 подборов) – старт; Джонс (16 + 7 подборов), Феррел (12 + 12 передач), Клебер (8), Мотли (8 + 6 подборов).

Нью-Йорк – Шарлотт 124:101 (22:24, 35:26, 42:17, 25:34)

Нью-Йорк: Хардуэй (25), Кантер (9 + 9 подборов), Бизли (8 + 6 подборов), Мудиай (7), Томас (3) – старт; Ниликина (15), Берк (14), Уильямс (13), Хикс (12 + 8 подборов), Корнет (6), О'Куинн (4 + 9 подборов), Дотсон (4), Джек (4).

Шарлотт: Ховард (14 + 13 подборов), Уильямс (10 + 7 подборов), Уокер (10), Кидд-Гилкрист (8), Батюм (2 + 8 подборов) – старт; Бэйкон (15), Монк (12), Камински (12), Эрнангомес (9 + 6 подборов), Грэм (3), Стоун (0).

Чикаго – Кливленд 109:114 (31:32, 21:37, 29:16, 28:29)

Чикаго: Валентайн (34 + 7 подборов + 6 передач), Пэйн (13 + 10 передач), Ципзер (11), Фелисио (10 + 10 подборов), Холидэй (5) – старт; Портис (15 + 15 подборов), Блэйкни (10), Грант (6), Нваба (5).

Кливленд: Джеймс (33 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Грин (21), Жижич (14 + 6 подборов), Кальдерон (9 + 7 подборов + 6 передач), Хилл (8 + 6 подборов) – старт; Кларксон (19), Смит (5), Холланд (5), Перрантес (0).

Мемфис – Денвер 101:94 (34:17, 19:31, 31:27, 17:19)

Мемфис: Брукс (24), Эванс (20 + 7 передач), Газоль (14 + 6 подборов), Мартин (8 + 13 подборов), Грин (7 + 11 подборов) – старт; Селден (16), Дэвис (9), Уэбер (3 + 6 подборов), Чалмерс (0).

Денвер: Йокич (17 + 12 подборов), Мюррей (16), Миллсэп (12 + 7 подборов), Чендлер (10), Бартон (8 + 7 подборов) – старт; Лайлс (12), Харрис (10), Крэйг (9 + 6 подборов), Пламли (0).

Сан-Антонио – Миннесота 117:101 (23:24, 38:26, 29:31, 27:20)

Сан-Антонио: Олдридж (39 + 10 подборов), Миллс (12), Грин (12). Мюррей (5), Андерсон (3) – старт; Гэй (14), Газоль (12 + 7 подборов + 8 передач), Джинобили (10), Форбс (2), Ловернь (2), Пол (0), Бертанс (0).

Миннесота: Таунс (23 + 9 подборов + 5 потерь), Уиггинс (21), Тиг (16 + 8 передач), Гибсон (8), Бьелица (7 + 8 подборов) – старт; Джонс (9), Роуз (8), Кроуфорд (5), Дженг (4), Джордж-Хант (0), Олдрич (0).

Юта – Сакраменто 103:97 (32:27, 18:27, 30:25, 23:18)

Юта: Митчелл (28), Гобер (22 + 13 подборов), Рубио (14 + 9 подборов), Инглс (14 + 7 подборов + 9 передач), Фэйворс (10 + 6 подборов) – старт; Краудер (11), О'Нил (2), Экзам (2), Жеребко (0).

Сакраменто: Богданович (12), Фокс (11), Коули-Стайн (9), Лабиссьер (7), Джексон (2) – старт; Хилд (23 + 6 подборов + 6 передач), Темпл (11), Куфос (8 + 6 подборов), Мэйсон (8 + 6 подборов), Сэмпсон (6).

Портленд – Детройт 100:87 (31:20, 29:25, 20:18, 20:24)

Портленд: Лиллард (24 + 7 подборов + 8 передач + 3 блок-шота), Макколлум (16 + 6 подборов), Нуркич (13 + 8 подборов), Амину (10 + 12 подборов), Харклесс (10) – старт; Тернер (9), Дэвис (9 + 6 подборов), Коллинз (5), Ленард (2), Коннотон (2), Напьер (0).

Детройт: Драммонд (18 + 22 подборов), Гриффин (15 + 6 подборов + 7 передач), Буллок (13), Смит (6), Эннис (1) – старт; Кеннард (12), Джонсон (11), Толливер (9), Байкс (2).

Финикс – Голден Стэйт 109:124 (34:30, 26:22, 25:42, 24:30)

Финикс: Дэниэлс (18), Пэйтон (11 + 7 передач), Уоррен (9), Бендер (6 + 6 подборов), Лень (5 + 9 подборов; 16:38 минут) – старт; Джексон (36 + 6 подборов), Крисс (10 + 8 подборов), Харрисон (8), Дадли (6), Юлис (0).

Голден Стэйт: Кук (28), Грин (25 + 11 подборов + 8 передач), Янг (20 + 7 подборов), Игудала (11), Пачулия (2 + 7 подборов) – старт; Луни (13 + 6 блок-шотов), Ливингстон (11), Уэст (10), Белл (4), Макги (0).

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