Экс-игрока НБА обвинили в хранении и распространении наркотиков
Глена Дэвиса будут судить в апреле.
Экс-игроку НБА Глену Дэвису предъявили семь обвинений в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает The Score.
Ранее в гостиничном номере Дэвиса полициейские нашли 126 граммов марихуаны и сумку с 92 тысячами долларов, а также книгу с записями о продаже наркотиков.
Обвиняемого будут судить в апреле.
За восемь лет в НБА Дэвис выступал за Орландо, Клипперс и Бостон, в составе которого стал чемпионом НБА.
Ранее сообщалось, что боец UFC Нейт Диаз курил марихуану во время турнира.
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