Глена Дэвиса будут судить в апреле.

Экс-игроку НБА Глену Дэвису предъявили семь обвинений в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает The Score.

Ранее в гостиничном номере Дэвиса полициейские нашли 126 граммов марихуаны и сумку с 92 тысячами долларов, а также книгу с записями о продаже наркотиков.

Обвиняемого будут судить в апреле.

За восемь лет в НБА Дэвис выступал за Орландо, Клипперс и Бостон, в составе которого стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что боец UFC Нейт Диаз курил марихуану во время турнира.

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