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Экс-игрока НБА обвинили в хранении и распространении наркотиков

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Глена Дэвиса будут судить в апреле.
Глен Дэвис
Глен Дэвис
Getty Images

Экс-игроку НБА Глену Дэвису предъявили семь обвинений в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает The Score.

Ранее в гостиничном номере Дэвиса полициейские нашли 126 граммов марихуаны и сумку с 92 тысячами долларов, а также книгу с записями о продаже наркотиков.

Обвиняемого будут судить в апреле. 

За восемь лет в НБА Дэвис выступал за Орландо, Клипперс и Бостон, в составе которого стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что боец UFC Нейт Диаз курил марихуану во время турнира.

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Теги: НБА, наркотики, суд, баскетбол
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