Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 16 марта.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли сокрушительные данки форварда Орландо Джонатана Айзека, защитника Оклахомаы Терренса Фергюсона, центрового Лейкерс Брука Лопеса и форварда Далласа Дориана Финни-Смита, а также эффектные проходы разыгрывающего Тандер Расселла Уэстбрука и атакующего защитника Нетс Кариса ЛеВерта.

Турнирная таблица

Календарь

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!