Эффектные проход Уэстбрука – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 16 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В их число вошли сокрушительные данки форварда Орландо Джонатана Айзека, защитника Оклахомаы Терренса Фергюсона, центрового Лейкерс Брука Лопеса и форварда Далласа Дориана Финни-Смита, а также эффектные проходы разыгрывающего Тандер Расселла Уэстбрука и атакующего защитника Нетс Кариса ЛеВерта.
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