НБА: Оклахома обыграла Клипперс, ГСВ уступил Сакраменто
Орландо – Бостон 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17)
Орландо: Симмонс (13), Огастин (13), Вучевич (12), Хезонья (11), Айзек (6) – старт; Мак (16 + 7 подборов), Айванду (4), Первис (4), Бийомбо (2 + 7 подборов), Берч (2).
Бостон: Розир (17 + 7 подборов), Хорфорд (15 + 9 подборов), Моррис (9 + 11 подборов), Тейтум (8 + 8 подборов + 5 потерь), Бэйнс (4 + 7 подборов) – старт; Монро (17), Надер (11), Ларкин (10), Оджелей (1), Ябуселе (0).
Филадельфия – Бруклин 120:116 (30:33, 25:25, 31:23, 34:35)
Филадельфия: Эмбиид (24 + 19 подборов), Редик (23), Симмон (21 + 8 подборов + 12 передач), Ковингтон (10), Шарич (9 + 6 подборов) – старт; Андерсон (11), Ильясова (9), Макконнелл (6), Белинелли (5), Холмс (2).
Бруклин: Холлис-Джефферсон (21 + 10 подборов), Кэролл (18 + 11 подборов), Харрис (11 + 6 передач), Расселл (8 + 7 подборов), Аллен (6 + 7 подборов) – старт; ЛеВерт (16), Динуидди (14), Окафор (10), Каннингем (6), Эйси (6).
Торонто – Даллас 122:115 OT (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9)
Оклахома-Сити – Клипперс 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29)
Голден Стэйт – Сакраменто
Лейкерс – Майами
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