Данк ЛеБрона через Нуркича – среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за четверг, 15 марта.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В десятку лучших вошли моменты с участием Джона Коллинза, Донована Митчелла, Рики Рубио, Пола Миллсапа, Джоэла Эмбиида, Виктора Оладипо, Тони Паркера, Дуайта Ховарда, Руди Гоберта, Лэнса Стивенсона и ЛеБрона Джеймса.
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